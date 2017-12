Médico cubano pode ser descredenciado em Candiota (RS)

A prefeitura sustenta, no entanto, que, ao contrário do que afirmam as entidades, Valle não ficou de plantão no Pronto-Atendimento, mas foi convidado a atender um paciente em estado grave, sob risco de morte, durante ausência do médico plantonista, brasileiro que havia enfrentando problemas com seu automóvel quando estava a caminho da cidade de 10 mil habitantes. O médico cubano prestou o socorro e encaminhou o paciente para um hospital de Bagé.

"No nosso município nós cumprimos todas as leis e entendemos que uma delas, mesmo não escrita, é não medir esforços para salvar um vida", comenta o prefeito Luiz Carlos Folador (PT), que elogia o caráter humanista do cubano por ele ter se disposto a prestar atendimento em situação grave na qual não havia outro médico disponível nas proximidades.

Segundo o prefeito, o município tem seis médicos brasileiros contratados, mas todos moram em outros municípios da região, como Bagé e Pelotas. "Todos atendem muito bem", elogia, sem reclamar do plantonista que chegou atrasado naquele dia porque entende que ele enfrentou um problema enquanto viajava para Candiota. Folador assegura ainda que o atendimento daquele dia, a somente um paciente, foi o único que Valle prestou no lugar de um plantonista.

O presidente do Simers, Paulo de Argollo Mendes, diz que a entidade recebeu um telefonema de um profissional informando que um participante do Mais Médicos estava atendendo na emergência do Pronto-Atendimento 24 Horas de Candiota por um período completo e não para apenas um paciente. "Isso caracteriza exercício ilegal da medicina e é nossa função levar o caso aos órgãos competentes para que apurem se é verdade ou não".

O presidente do Cremers, Fernando Matos, diz que documentos como a ficha de referência, já enviada ao conselho, indica que o paciente é portador de doença crônica, mas estava em situação que lhe permitia esperar pela chegada do plantonista brasileiro. O Ministério da Saúde notificou o município para que apresente explicações. Alegando necessidade de preservar o sigilo pessoal, os envolvidos com o caso não revelaram o nome do paciente. Valle não concedeu entrevistas sobre o assunto.