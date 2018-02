Médico indenizará casal que teve filho após vasectomia A 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul condenou um médico a pagar R$ 25 mil de indenização por danos morais e mais R$ 6 mil por danos materiais a um casal que teve um filho depois de uma vasectomia, confirmando sentença de primeiro grau que havia sido contestada pelas partes. O homem submeteu-se à cirurgia em julho de 2005 e, segundo relatou na ação, seguiu todas as instruções para o período posterior, incluindo o espermograma após 25 ejaculações, como orientado, feita em outubro daquele ano com resultado negativo informado pela clínica.