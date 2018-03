Médico Roger Abdelmassih é preso em São Paulo

O médico foi detido por volta das 15 horas, quando chegava à sua clínica, na zona sul da capital paulista. Ele foi levado para a 1ª Delegacia Seccional, no centro de São Paulo. Abdelmassih é alvo de processo criminal que desde julho corre em segredo de Justiça. A ação apura denúncias apresentadas pelo MP-SP, segundo as quais pacientes do médico que passaram por tratamento de infertilidade em sua clínica foram beijadas à força e tiveram partes íntimas do corpo tocadas. Os supostos ataques teriam ocorrido enquanto as pacientes estavam sedadas ou voltando da sedação. Há ainda a denúncia de que uma das pacientes teria sido estuprada por Abdelmassih.

Também pesam contra o médico 51 processos éticos abertos pelo Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo (Cremesp) na última terça-feira, baseados em denúncias de pacientes. O médico deve apresentar ao conselho sua defesa e testemunhas. Ainda não há prazo de julgamento dos processos, cuja pena máxima é a cassação do diploma.

O delegado da 1.ª Delegacia Seccional, Aldo Galeano, informou à Agência Estado que o médico deve passar a noite no 40º Distrito Policial, na zona norte, que recebe detidos que tenham diploma universitário. O advogado de Abdelmassih, José Luís de Oliveira Lima, informou que entrará na tarde de amanhã com pedido de habeas corpus para pedir a liberdade de seu cliente. Segundo ele, o pedido deve ser impetrado no Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP).