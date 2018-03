Médico salvo por medalha é operado no Rio e recebe alta O médico Eduardo Vinícius Melhem, de 35 anos, recebeu alta na tarde deste domingo do Hospital Copa d''Or, na zona sul do Rio de Janeiro, onde estava internado. Pela manhã, ele passou por uma cirurgia para retirada de uma bala, que foi desviada para o ombro direito por uma medalha de anjo da guarda, que o médico usava.