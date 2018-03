Médicos cubanos atuam em 58 países, afirma Padilha

Padilha, que se reuniu na tarde deste sábado com blogueiros da área da saúde, já havia feito a mesma defesa do Programa Mais Médicos no período da manhã em Brasília antes de embarcar para São Paulo. De acordo com o titular da pasta da Saúde, o contrato firmado entre o Ministério e a Opas é mais uma segurança para as ações de saúde em concordância com as legislações brasileiras e internacionais.

Ainda segundo o ministro, o Programa Mais Médicos não resolve todos os problemas de saúde do Brasil, mas colocará os profissionais nas regiões do País onde há carência destes especialistas. "Quem disser que o Mais Médicos resolve todos os problemas se engana", ressaltou Padilha. A entrevista aos blogueiros ocorreu no mesmo dia em que parte dos 4 mil médicos cubanos chegou ao Brasil. Os profissionais entraram no País em um avião que fez escala em Recife e que deve chegar a Brasília no começo da noite.

O ministro refutou algumas críticas feitas ao programa, entre as quais a de que os médicos estrangeiros enfrentarão dificuldades em desempenhar suas atividades por não falarem o português. "Eu trabalhei por anos entre os índios, salvei muitas vidas e nunca aprendi a falar sequer uma palavra indígena", disse o ministro. "Eu falo isso porque às vezes se levantam obstáculos que não fazem sentido", disse o ministro.