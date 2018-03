Médicos dão orientações sobre risco de gripe suína

Usar máscara cirúrgica no Brasil sem ter viajado para o exterior é um exagero, diz o infectologista Gustavo Johanson, da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp). A máscara é recomendada apenas para quem retornou dos países com casos suspeitos e apresenta algum sintoma de gripe. Segundo o médico, cuidados simples, como lavar as mãos frequentemente e evitar conversas próximas com quem tem sinais de gripe, são eficientes para evitar o contágio. A transmissão da gripe suína se dá entre humanos de forma direta ou indireta, ou seja, passa tanto por gotículas de saliva quanto pelo compartilhamento de objetos.

O infectologista Pedro Tauil, da Universidade de Brasília (UnB), recomenda que as pessoas adiem viagens para países que registram casos de gripe suína. A quem volta dessas regiões, Tauil indica ficar atento a possíveis sintomas por dez dias. "O período inclui uma margem de segurança, pois, se a pessoa se infecta, pode passar o vírus por até sete dias", diz o médico. "Se ela tiver qualquer gripe nesse período, deve se dirigir a uma autoridade sanitária." Os sintomas da gripe suína são febre de 39ºC ou mais, tosse seca e dores muscular e de cabeça.

Johanson explica que, quando é identificado um caso suspeito de gripe aviária, a pessoa é isolada e medicada com antigripais específicos. São medicamentos usados geralmente para curar gripe comum pessoas com baixa imunidade. "A gripe dura de três a cinco dias", diz. "Esses medicamentos encurtam o tempo de doença e a pessoa fica um ou dois dias doente." O diagnóstico é feito a partir de uma análise laboratorial da secreção da faringe do paciente capaz de tipificar o vírus. Sem tratamento, a gripe suína danifica traqueia e brônquios, podendo causar pneumonia e infecções bacterianas que podem levar à morte. Ainda não há vacina para prevenir a doença.