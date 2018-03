Médicos do AM entram em greve por aumento de salário Os médicos do Amazonas iniciaram hoje uma greve por tempo indeterminado para reivindicar que o salário bruto seja reajustado dos atuais R$ 3,1 mil para R$ 7,5 mil, o piso nacional da categoria por 20 horas semanais. Porém, no primeiro dia, nenhum hospital ou pronto-socorro foi paralisado, segundo sindicato e secretarias de Saúde municipal e estadual. O Sindicato dos Médicos do Amazonas informou que dos mais de 3 mil médicos do Estado 40% pararam hoje. Porém, as secretarias municipal e Estadual declararam que o número não chegou a 10%. Segundo o sindicato, no Amazonas, o salário-base pago pela prefeitura de Manaus é de R$ 300, enquanto o do Estado é de R$ 380, mas gratificações fazem o salário chegar aos atuais R$ 3,1 mil por 20 horas por semana. "Apenas a Secretaria de Saúde de Manaus acenou com uma negociação, mas a estadual ainda não", afirmou a presidente do Sindicato dos Médicos, Auxiliadora Brito. A maior parte dos médicos grevistas, segundo a Secretaria Estadual de Saúde, são funcionários da capital amazonense e não do Estado. Tanto o sindicato quanto a secretaria estadual afirmam que o movimento ainda não atingiu o interior do Amazonas. Outra reivindicação é a implantação do Plano de Cargos, Carreira e Salário. O valor acrescentado ao plano no reajuste salarial somados chegaria a R$ 82 milhões nas folhas de pagamento, segundo as secretarias municipal e estadual de Saúde.