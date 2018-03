Médicos e enfermeiros da PM são treinados para a Copa A Polícia Militar de São Paulo começa nesta terça-feira, 27, um curso especial para a Copa do Mundo. Vinte e três médicos e enfermeiros da corporação e equipes do Corpo de Bombeiros treinarão o atendimento conjunto de eventuais ocorrências com múltiplas vítimas, como desabamentos e explosões, informou a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo.