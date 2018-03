Médicos estrangeiros fazem hoje o Revalida Dos 1.772 médicos formados no exterior inscritos para participar do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos (Revalida), 148 optaram por fazer as provas da primeira fase em Brasília (DF), segundo informação da Agência Brasil. O exame é obrigatório para profissionais que se formaram em outros países e querem trabalhar no Brasil.