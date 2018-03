Médicos fazem exame Revalida neste sábado

A prova objetiva possui 110 questões de múltipla escolha, das 8h às 13h (horário de Brasília), e a prova discursiva, de cinco itens, vai das 15h às 18h. O exame está sendo aplicado em São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Curitiba (PR), Porto Alegre (RS), Brasília (DF), Campo Grande (MS), Rio Branco (AC), Manaus (AM), Fortaleza (CE) e Salvador (BA).

A segunda fase será em Brasília apenas, quando os candidatos serão avaliados quanto a habilidades clínicas em situações reais de atendimento médico. A taxa de inscrição será de R$ 300.

Para atuar como médico no Brasil, o estudante formado no exterior precisa revalidar o diploma. No ano passado, dos 1.595 candidatos que fizeram a prova, 155 passaram para a segunda etapa. Em 2011, os aprovados na mesma fase foram 14%, e em 2012, foram 12,5%.