Médicos querem mais estudos sobre efeitos do uso de games

A Associação Médica Americana pediu por mais pesquisas sobre riscos de saúde pública envolvendo videogames e internet na quarta-feira, mas não chegou a classificá-los como causadores de dependência. A AMA, que recomendou uma revisão do atual sistema de classificação de games, também disse que deixaria para a Associação Psiquiátrica Americana e outros especialistas decidirem se o vício em jogos eletrônicos deve ser qualificado como uma doença mental. "Apesar de mais estudos serem necessários sobre o potencial de dependência de videogames, a AMA permanece preocupada sobre os efeitos de comportamento, saúde e sociais do abuso no uso de videogames e internet", disse o presidente da entidade, Ronald Davis. O debate da AMA sobre vício em jogos de videogame no encontro anual do grupo causou preocupação entre médicos, que não têm certeza sobre o que dizer a pacientes e pais preocupados. "Quando se trata de um jogo que está controlando os comportamentos de alguém, e dominando a vida diária, então você está falando de uso compulsivo, esteja isso categorizado em um manual psiquiátrico ou não", disse Davis a repórteres em uma coletiva de imprensa.