Médicos são condenados por morte da mãe de Sean Goldman

A morte de Bruna, que também era mãe de Sean Goldman, hoje com 13 anos, acabou originando uma batalha judicial entre os avós maternos e o pai do menino, o americano David Goldman, que queriam a guarda de Sean. Em 2004, a estilista, que morava nos Estados Unidos, voltou ao Brasil com o filho sem a autorização do pai e pediu o divórcio. O caso ganhou repercussão internacional até que, em 2009, Sean foi entregue ao pai biológico.