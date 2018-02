Médicos são recebidos com festa em Minas Gerais

Os médicos tiveram um encontro com a área técnica do Ministério da Saúde, no qual foram tratadas questões da atenção primária à saúde. Na terça-feira, 17, serão ciceroneados pela Prefeitura de Belo Horizonte.

Uma das médicas cubanas é Natacha Romero. Para ela, não haverá dificuldades técnicas no trabalho que vai desempenhar pelo fato de Cuba e Brasil terem realidades bastante parecidas. Na sua avaliação, os dois países têm doenças em comum que os profissionais já são acostumados a tratar. Ela vai atuar em Barão de Cocais, que fica na região Central de Minas Gerais. "Como não ficar contente em trabalhar aqui? O povo brasileiro nos recebeu bem, apesar de ler algumas opiniões contrárias a nosso respeito", disse Natacha, que desde domingo tem falado em nome dos colegas.

Na noite de domingo, o secretário de Atenção à Saúde do ministério, Helvécio Magalhães, disse em Belo Horizonte que os médicos das regiões onde os estrangeiros vão atuar não têm o mesmo discurso que os conselhos regionais de medicina, que são contrários ao programa federal. "O posicionamento dos líderes dos conselhos não está de acordo com o que ouvimos dos médicos que trabalham no SUS, que sabem das dificuldades que passamos e apoiam a vinda dos estrangeiros", afirmou.

O secretário, que é mineiro, esteve no aeroporto para recepcionar os cubanos. Na ocasião, a médica cubana Luíza Malvina concordou com a afirmativa de Magalhães. Segundo ela, os colegas brasileiros com os quais fez o curso preparatório foram bastante simpáticos. "Eles são engraçados, bondosos e nos ajudam a compreender o jeito do povo brasileiro", disse.