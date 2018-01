Mediterrâneo na ‘Gourmet Paladar’

Chega às bancas e livrarias do País neste domingo o novo leque de receitas da Coleção Gourmet Paladar – o tema é a cozinha mediterrânea. Assim como os anteriores, o 8º volume reúne 36 receitas com fotos dos pratos e um detalhado passo a passo do preparo. O banquete começa com sopas encorpadas, como a toscana ribollita, que leva, entre outros ingredientes, feijão branco e batata e é tipicamente servida sobre pão de alho e com queijo parmesão. Apresenta saladas à base de frutas: melancia com queijo feta, laranja com abacate. Não esquece das consagradas almôndegas, que aparecem em uma versão com pimentão e feijão, e do clássico francês cassoulet. Há frutos do mar – camarão no alho, mexilhões à marinheira – e peixes, como o grego vermelho em folhas de uva ou a sardinha siciliana com pinoli, alcaparras, laranja e groselha. Vai ser difícil decidir entre o galeto desossado assado com manteiga e ervas, o frango com pimentão tradicional de Aragão e o chamado frango espanhol, cujo nome remete imediatamente à famosa marinada com páprica, alho e limão. Para os carnívoros e apreciadores de tons picantes, o italiano ragu de linguiça é uma tentadora opção. Coma de colher ou incremente sua massa. Você vai aprender a preparar também os famosos ovos florentinos, que são cozidos, servidos com espinafre e cobertura de queijo. O limão em duas manifestações – creme e conserva – encerra, com pouco açúcar e muita personalidade, o festim gastronômico da semana. Original da Inglaterra, a coleção completa – com 17 volumes ilustrados e dedicados a temas variados da culinária – foi especialmente adaptada para os leitores brasileiros e teve todas as receitas testadas. Para isso, alguns ingredientes foram substituídos por outros mais acessíveis. A Coleção Gourmet Paladar também está à venda pela internet e pelo telefone, com descontos especiais para assinantes (veja abaixo). COMO COMPRAR Banca ou livraria: cada volume custa R$ 17,90. Mas o primeiro tem preço promocional de lançamento, R$ 9,90 Site: www.estadao.com.br/paladar/colecao Telefone: 3959-8500 (capital e Grande São Paulo) ou 0800-0147720 Assinantes: na compra da coleção completa, desconto de 15% à vista ou 10% a prazo (até 5 vezes de R$ 53,50) TODOS OS LEQUES 2/8: Light 9/8: Italiana 16/8: Churrasco 23/8: Vegetariana 30/8: Cozidos e Grelhados 6/9: Tailandesa 13/9: Chocolate 20/9: Mediterrânea 27/9: Coquetéis 4/10: Massas 11/10: Aperitivos – Espanha 18/10: Bebidas Saudáveis 25/10: Sorvetes 1/11: Aves 8/11: Sucos 15/11: Culinária para Criança 22/11: Brasileira