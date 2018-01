Mega Drive Portátil busca amantes de jogos clássicos

A empresa nacional de videogames Tectoy anunciou nesta segunda-feira, 12, o lançamento da versão portátil do console Mega Drive, famoso nos anos 1990. A empresa aposta no consumo natalino de amantes de jogos clássicos. O videogame estará nas lojas a partir de 5 de dezembro, ao preço de R$ 199. O Mega Drive Portátil virá com 20 jogos na memória, entrada para fone de ouvido e conexão com televisão, para ser jogado na tela grande. O console é azul com detalhes em branco. A empresa brasileira chega para competir num mercado dominado pelos concorrentes Nintendo DS e Sony PSP (PlayStation Portable). "É mais um passo da Tectoy rumo ao objetivo de oferecer aos consumidores brasileiros experiências excelentes em entretenimento, a custos bem acessíveis", afirma André Faure, gerente-geral de Marketing da empresa. Entre os clássicos, estarão as versões portáteis dos games The Revenge of Shinobi, Alex Kidd the Enchanted Castle, Golden Axe e Sonic and Knuckles, quarto jogo da série Sonic the Hedgehog.