Mega pode pagar R$ 105 milhões nesta quarta-feira

Segundo a Caixa, se apenas uma pessoa acertar os seis números da Mega, e aplicar os R$ 105 milhões na Poupança da CAIXA, receberá mais de R$ 643 mil em rendimentos mensais, o equivalente a R$ 21,4 mil por dia. Com o valor integral do prêmio, caso prefira, o ganhador pode adquirir dez apartamentos com vista para o mar de Copacabana (RJ).

Este é o segundo maior prêmio de concursos regulares da Mega-Sena. O primeiro foi sorteado em 6 de outubro de 2010, no concurso 1.220, que pagou R$ 119 milhões para apenas um ganhador.

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) em qualquer lotérica do País. A aposta simples custa R$ 2. Mas se o apostador quiser mais chances de ganhar, pode fazer apostas múltiplas.