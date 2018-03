Mega Sena acumula e deve pagar R$ 16 milhões Nenhum apostador acertou as seis dezenas sorteadas ontem pela Caixa Econômica Federal para o concurso 946 da Mega Sena. O sorteio foi realizado em Canoa, no Rio Grande do Sul, pelo Caminhão da Sorte. Os números sorteados foram: 01, 05, 12, 47, 52 e 59. A estimativa do prêmio para o próximo concurso da Mega Sena é de R$ 16 milhões. A Quinta teve 92 acertadores, que vão receber o prêmio de pouco mais de R$ 15 mil. E a Quadra foi acertada por 6.373 apostadores, cujo prêmio é de R$ 216,97 cada.