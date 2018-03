Mega-Sena acumula e deve pagar R$ 20 milhões Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 942 da Mega-Sena, realizado pelo Caminhão da Sorte em Poços de Caldas-MG, e o prêmio principal ficou acumulado em R$ 17.460.716,85. Os números sorteados foram 05 - 08 - 18 - 42 - 52 - 59. Na quina, houve 73 ganhadores que receberão R$ 20.890,58 cada um. Os 5.310 apostadores que acertaram a quadra vão receber prêmio individual de R$ 287,20. A estimativa de prêmio para o próximo concurso da Mega-Sena é de R$ 20 milhões. O concurso 1861 da Quina também não teve ganhadores. Ninguém acertou as cinco dezenas sorteadas e o prêmio ficou acumulado em R$ 369.843,58. Na quadra, houve 94 ganhadores que receberão R$ 3.934,51. No terno, 5.685 acertadores vão levar prêmio individual de R$ 86,74. As dezenas sorteadas foram 28 - 38 - 43 - 60 - 79. A estimativa de prêmio para o próximo concurso da Quina é de R$ 800.000,00. A faixa de vinte acertos do concurso 800 da Lotomania acumulou em R$ 789.661,58. A faixa de zero acerto também não teve ganhadores. Com 19 acertos, 14 apostadores vão receber R$ 18.648,19 cada um; com 18 acertos, 215 contemplados vão embolsar R$ 1.214,30; com 17 acertos, 2.253 ganhadores receberão R$ 57,94 e com 16 acertos 19.761 vencedores levam R$ 9,43. Confira as dezenas sorteadas: 02-08-15-19-20-22-25-35-37-42-44-53-65-70-75-82-86-90-97-00.