Mega-Sena acumula em mais de R$ 11 milhões A Caixa Econômica Federal acaba de divulgar o rateio do concurso 945 da Mega-Sena, cujo sorteio foi realizado hoje em São Paulo/SP. Os números sorteados são: 04 - 08 - 27 - 44 - 54 - 59. Não houve acertador da Sena, neste sorteio, o prêmio ficou acumulado em R$ 11.076.748,93. A Quina teve 118 acertadores que vão receber o prêmio de R$ 9.974,16. A Quadra foi acertada por 6.615 apostadores que vão receber R$ 177,92. A CEF relembra que para o próximo concurso com final zero (950) o prêmio já está acumulado em R$ 1.471.188,53. A estimativa de prêmio para a Sena no próximo concurso, no sábado, é de R$ 13.000.000,00.