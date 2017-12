Mega Sena acumulada pode pagar R$ 3,5 mi hoje O prêmio acumulado da Mega Sena deve pagar hoje cerca de R$ 3,5 milhões. O sorteio será realizado às 20h30 em Ouro Preto, Minas Gerais, com transmissão ao vivo pela TV Bandeirantes. As apostas para o concurso 902 podem ser realizadas em todas as lotéricas do País até às 19 horas (horário de Brasília). Nenhum apostador acertou as seis dezenas do sorteio realizado na última quarta-feira no interior de São Paulo. Os números sorteados foram 13 - 16 - 32 - 33 - 34 - 56.