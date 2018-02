Mega-Sena de Natal continua sem ganhador Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 1.348 da Mega-Sena dessa quinta-feira, 22, o segundo sorteio da Mega-Sena de Natal, e o prêmio acumulado para o sorteio do concurso 1.349 deste sábado, 24, é de R$ 7 milhões.