Mega-Sena deve pagar R$ 24 milhões neste sábado A Mega-Sena deve pagar R$ 24 milhões neste sábado. O sorteio do concurso nº 1346 acontece hoje a noite às 20 horas, em Itapetinga, na Bahia. Segundo a Caixa, o rendimento do valor em aplicações na poupança pode chegar a R$ 140 mil por mês. É possível fazer apostas até as 19 horas.