Mega-Sena não teve ganhador e prêmio acumula O concurso 941 da Mega-Sena não teve ganhador e o prêmio para o próximo sorteio ficou acumulado em R$ 14.791.945,07. Os números sorteados foram: 10 - 11 - 15 - 27 - 53 - 60. A Quina teve 37 apostadores que vão receber o prêmio de R$ 20.206,51 cada. Já 3.406 apostadores acertaram a Quadra e vão receber R$ 219,15 cada. O prêmio estimado para o próximo concurso da Mega-Sena é de R$ 16 milhões. Lotomania No concurso 799 da Lotomania, os números sorteados foram: 01 - 04 - 12 - 13 - 19 - 31 - 33 - 35 - 37 - 43 - 44 - 48 - 56 - 60 - 69 - 74 - 82 - 89 - 92 - 93. Nenhum apostador conseguiu fazer 20 acertos. Também não houve apostas com zero acerto e o prêmio ficou acumulado em R$ 267.512,30. Foram sete as apostas que tiveram 19 acertos e renderam aos apostadores o prêmio de R$ 19.108,02. Com 18 acertos houve 84 apostas, cujo prêmio é de R$ 1.592,43; outras 714 apostas tiveram 17 acertos, cujo prêmio é de R$ 93,66; e 4.473 tiveram 16 acertos. Esses apostadores vão receber R$ 14,95 cada. Loteria Federal Na extração de número 4.214 da Loteria Federal o 1º prêmio saiu para o bilhete 24.012, vendido em Socorro/SP, cujo prêmio é de R$ 100 mil; o 2º prêmio foi sorteado para o bilhete 16.004 que pagará o prêmio e R$ 6 mil; o 3º sai para o bilhete 16.076, com prêmio de R$ 4 mil; o 4º foi para o bilhete 50.443 e seu prêmio é de R$ 3 mil; e o 5º prêmio para o bilhete 10.144 e seu comprador receberá o prêmio de R$ 2 mil.