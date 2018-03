Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 21 milhões nesta quarta

A Mega-Sena pode pagar R$ 21 milhões para quem acertar as seis dezenas do concurso 987, que será sorteado às 20 horas de desta quarta-feira, 16,, em Rio Claro, interior de São Paulo. Segundo a Caixa Econômica Federal (CEF), se aplicado na poupança, o prêmio renderia cerca de R$ 135 mil por mês. Veja também: Resultado do último sorteio das loterias Isso significa que, sem nem mesmo mexer no prêmio, o ganhador que acertar as dezenas pode comprar, a cada trinta dias, cinco carros populares com todos os opcionais. Se desejasse, teria em sua garagem, em um ano, pelo menos dez dos carros mais procurados das montadoras brasileiras, segundo a CEF.