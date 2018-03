Mega Sena sorteia prêmio de R$ 52 mi, o maior do ano

A Mega Sena pode pagar R$ 52 milhões, o maior prêmio do ano, para quem acertar as seis dezenas da faixa principal do concurso 991 da loteria. O prêmio será sorteado às 20 horas deste sábado, 26, em Jequeri (MG). As apostas podem ser feitas até as 19 horas (horário de Brasília), em todas as casas lotéricas do País. Segundo a Caixa Econômica Federal (CEF), aplicado na poupança, o prêmio renderia cerca mais de R$ 400 mil por mês. Segundo a CEF, o prêmio de R$ 52 milhões é o quarto maior da história da Mega-Sena – o maior foi de R$ 64,9 milhões, em outubro de 1999.