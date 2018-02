Mega-Sena sorteia R$ 31 milhões nesta quarta-feira

A Mega-Sena sorteia hoje R$ 31 milhões. Segundo a Caixa Econômica Federal (CEF), o sorteio do concurso 1.343 ocorre partir das 20h (horário de Brasília).

No sábado, 3, ninguém acertou as seis dezenas do concurso 1.342 e o prêmio acumulou novamente. Os números sorteados em Araraquara, interior de São Paulo, são: 05 - 07 - 42 - 46 - 50 - 60. Na ocasião, 102 apostadores acertaram a quina e levarão R$ 27.452,98 cada. Outros 8.092 acertaram a quadra e receberão R$ 494,35.

A aposta mínima da Mega Sena custa R$ 2 e pode ser feita até às 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio em qualquer lotérica.