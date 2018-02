Mega-Sena tem sorteio hoje e pode pagar R$ 2 milhões

Os apostadores que acertarem as seis dezenas do concurso 1.347, nesta terça-feira, concorrem a um prêmio de R$ 2 milhões. As apostas custam a partir de R$ 2,00 e podem ser feitas até uma hora antes do sorteio, em qualquer uma das 11 mil lotéricas da Caixa, espalhadas pelo Brasil.

Depois do último sorteio, na véspera de Natal, todas as apostas na Mega-Sena serão direcionadas para a Mega da Virada, que será sorteada em 31 de dezembro, a partir das 20h, com transmissão pelos principais canais da TV aberta, e tem previsão de prêmio de R$ 170 milhões.