Megaleite 2007 termina no domingo Começou na segunda-feira e termina no domingo, em Uberaba (MG), a Megaleite 2007, evento que conta com a participação de mais de 1.500 animais das raças girolando, jérsei, gir leiteiro, holandês, sindi, guzerá, simental, além de ovinos e caprinos. Segundo o presidente da Associação Brasileira dos Criadores de Girolando, Marcos Amaral, a programação inclui Torneio Leiteiro, palestras, oito leilões e um shopping de animais. Os julgamentos começarão amanhã. Os leilões ligados à associação são o Úbere Cheio, na sexta-feira às 1 3 horas, e o 1.º Leilão Exclusivo Girolando 5/8, no sábado, às 14 horas, com promoção da associação e organização de Carlos Eduardo Ferreira, Roberto Carvalho e Nelson Ariza. A oferta terá 128 animais, sendo 55 fêmeas em lactação; 70 novilhas e bezerras e 3 tourinhos. Mais informações no site.