Megawere lança PC para amantes dos jogos A brasileira Megaware está lançando um modelo ´topo de linha´ para o mercado brasileiro, o MegaHome MQ Series, voltado ao usuário que é amante de jogos e multimídia. Além de trazer sintonizador de rádio e TV embutidos, a estação traz uma configuração que irá garantir uma boa performance em games e gráficos. A máquina terá ainda o sistema operacional Windows Vista Ultimate, o mais completo em termos de funções para usuários finais, além do processador Core 2 Quad Q6600 da Intel. Outros detalhes de configuração incluem: 2 GB de memória RAM DDR II; disco rígido de 250 GB Sata II; unidade óptica DVD-RW; placa de rede Gigabit Ethernet; placa de vídeo: NX7900GS com memória de 512 MB e placa de som com saída para 8 canais. A MQ series será comercializada pelas grandes redes varejistas com monitor de LCD de 17 polegadas. Claro, todo este arrojo pesará no bolso do consumidor, que precisará pagar R$ 5.999,00 pelo sistema.