Meia Giovinco, da Juventus, é o novo reforço do Toronto

O anúncio da contratação da "Formiga Atômica" é esperado para ser feito em breve. O contrato de Giovinco, que tem 27 anos, com a atual líder do Campeonato Italiano se encerra em julho. Por ora, nenhum dos clubes se pronunciou.

Segundo órgãos de imprensa do Canadá, o atleta deve receber cerca de 7 milhões de dólares por ano, se tornando assim o segundo jogador mais bem pago da liga norte-americana, atrás apenas do meia brasileiro Kaká, do Orlando City.

Não se sabe, ainda, quando o jogador vai se transferir, já que a temporada da MLS começa apenas em março.

O ex-jogador do Parma não tem sido aproveitado pelo treinador da Juve Massimiliano Allegri, tendo jogado apenas seis jogos do Italiano, somente dois deles como titular.

No entanto, ele marcou dois gols na última quinta-feira na vitória da Juventus por 6 x 1 sobre o Verona. Depois da partida, Allegri disse que o jogador não estava à venda e que não havia manifestado desejo de sair do clube.

Presença constante nas convocações de Antonio Conte para a seleção italiana, Giovinco é conhecido como "Formiga Atômica" por sua velocidade e baixa estatura.

Sua chegada ao Toronto acontece imediatamente após a confirmação da contratação do atacante da seleção dos EUA, Jozy Altidore, que deixará o Sunderland, da primeira divisão inglesa.

(Por Jacopo Lomonaco)