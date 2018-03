Meirelles: bancos privados devem seguir prática de juros menores O presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, afirmou nesta sexta-feira que os bancos públicos tiveram uma importante ação anticíclica no Brasil, com expansão do crédito num momento de crise global. Segundo ele, a prática de juros menores deve ser seguida por bancos privados.