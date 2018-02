Meirelles vê trajetória preocupante do desemprego

"A previsão para os índices de desemprego no segundo semestre vão levar a uma trajetória comparável a 2007. É preocupante, estamos retrocedendo dois anos", disse ele a jornalistas em evento no Rio de Janeiro nesta terça-feira.

A taxa média de desemprego no Brasil medida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) foi de 9,3 por cento em 2007.

Em março deste ano, último dado disponível, a taxa chegou a 9 por cento, depois de atingir recorde de baixa, a 6,8 por cento, em dezembro do ano passado.

Meirelles, no entanto, minimizou o desempenho negativo quando comparado a outras economias que vêm sofrendo mais com a crise global.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Não podemos esquecer que há países que estão com nível de desemprego comparável com a década de 1940", afirmou.

Meirelles previu ainda que a dívida pública chegará ao fim do ano em cerca de 38 por cento do PIB, patamar próximo às das previsões do mercado, segundo ele.

"Há previsões (no mercado) desde 37,5 por cento até abaixo de 39 (por cento). A previsão do BC é ao redor de 38 por cento no final do ano."

A dívida pública fechou 2008 em 36 por cento do PIB e estava em 37,6 por cento do PIB em março, último dado disponível.

Pressionado por receitas tributárias em queda, o governo anunciou no mês passado a redução da meta de superávit primário para o ano para 2,5 por cento do PIB, ante patamar anterior de 3,8 por cento do PIB.

(Reportagem de Rodrigo Viga Gaier; Texto de Vanessa Stelzer)