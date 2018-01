Melhor bistrô: os votos dos comilões Anna Angotti & Demian Ta kahashi Moules-frites - Ici Bistrô Bom sinal: a panela de ferro posta à mesa tinha cor e formato de um mexilhão gigante. Ao ser aberta, o vapor de maresia fez nossas bocas se encherem de água. O trabalho de tirar as teimosas carninhas das conchas só aumentava nossa ansiedade e gula. Sabíamos que, ao dar cabo dos mexilhões, encontraríamos no fundo da panela o precioso caldinho do cozimento, de sabor delicadíssimo e muito profundo: o mar, enfim. Esses mexilhões só perdem para a versão com tomates do Tappo, o irmão italiano do Ici. Veja também: Comentários sobre os outros indicados: Moules-frites - Ici Cassoulet maison - Freddy Ponta de alcatra premium assada - Le Marais Coq au vin - L'amitié Filet au poivre - La Casserole Blog Alhos, passas e maçãs Moules-frites - Ici Bistrô Para ser sincero me senti um glutão de qualquer nacionalidade no Ici. Quando não restava mais nenhum animal a ser fisgado, cogitei seriamente virar o baldão na boca e beber o ótimo molho de vinho branco, com tomilho, alecrim, cebola e um agradabilíssimo salsão. Quando minhas mãos seguraram as alças, porém, olhei para minha mulher, para minha filha, e vi quão enrubescidas estavam. Achei melhor parar por ali. Mas que devia ter bebido, devia. Braulio Pasmanik Cassoulet - Freddy Difícil acertar tanto. Feijão cozido no ponto certo, sem desmanchar, a costela suína macia e bem temperada, cubos de porco e de cordeiro e uma boa linguiça. O Freddy consegue, intrigantemente, ter um cardápio enorme, fiel à antiga cozinha de bistrô. Flávio Siqueira Moules-frites - Ici Bistrô Mexilhões graúdos e frescos, com as ervas exalando seus aromas e sabores e o vinho branco revelando a sua presença não mais alcoólica. A cada mexilhão macio levado à boca, um par de cascas jogado no prato ao lado e um bocado de batatas sequinhas conduzido à boca e, novamente, o mexilhão... França ou Bélgica? Não importa. Há moules et frites aqui mesmo. Jacques Trefois Cassoulet - Freddy Nada a criticar neste cassoulet esplendidamente bem realizado pelo tradicional restaurante paulistano. O feijão branco foi cozido perfeitamente, a costelinha de porco e o cordeiro estavam ótimos, assim como a saborosa linguiça. Um conjunto perfeito resulta num grande prato de bistrô. Janaina Fidalgo Moules-frites - Ici Bistrô É quase um trabalho de escavação arqueológica. Cavucar, pacientemente, conchinha por conchinha, para resgatar rechonchudos (e macios) mexilhões e, por fim, sorver o caldo. Ah, um canudinho seria providencial. Luiz Américo Camargo Moules-frites - Ici Bistrô O chef Benny Novak não é belga nem italiano nem caiçara. Mas trabalha com mexilhões como se os conhecesse ancestralmente. O molho é saboroso, equilibrado, aromático; os moluscos, sempre frescos; as fritas, confiáveis. E é notável como o restaurante chegou a um padrão para este prato: praticamente não há oscilações. Comida de bistrô franca, sem arestas - apenas com muitas cascas. Luiz Horta Moules-frites- Ici Bistrô Deliciosas, o Ici teimou e aperfeiçou este prato até esse ponto ideal. Perderia apenas para as mesmas moules do Tappo, as cozze à la marinara, que não estavam concorrendo. Neide Rigo Alcatra béarnaise - Le Marais Embora a carne tenha chegado malpassada, apesar de ter pedido ao ponto, estava deliciosa, perfeita na temperatura, no sal e na maciez. O molho béarnaise é liso, aveludado e com estragão marcante e agradável. E os dentes de alho que acompanham, temperados com galhos de tomilho, não estão ali só por boniteza. Ficam deliciosos sobre os pedaços da carne suculenta. Só pela couve-flor gratinada, em raminhos íntegros e macios, coberta com bechamel incrivelmente bom, este prato já vale. Patrícia Ferraz Coq au vin - L'Amitié Cheguei a balançar pelas moules et frites do Ici. Mas o coq au vin estava impecável: molho encorpado e muito saboroso graças à combinação acertada da gordura do bacon com a acidez do vinho e uma pimentinha ao fundo. Carne no ponto. Tudo escoltado por um bom purê de batata. Roberto Smeraldi Cassoulet - Freddy Sim, puro comfort food. E demonstra que é possível comer cassoulet com carnes de qualidade, dormindo bem em seguida. Porco e cordeiro se complementam perfeitamente. A compartilhar com a família no domingão, com a amante no fim da noite ou consigo mesmo, a qualquer hora. Silvio Giannini Moules-frites - Ici Bistrô A colher colocada ao lado do prato sugere que deverei me esbaldar. Um lindo "balde" de mexilhões chega à mesa com um perfume sedutor. Os mexilhões abertos parecem sorrir de alegria. Devorei cada um, e a colher se transformou na minha mais fiel aliada. Batatas fritas? Por pouco não me esqueço de prová-las - impecáveis. Não fosse um bistrô elegante, teria me comportado como um bárbaro. Arrebatou o primeiro lugar.