Melhor blog do mundo é bielo-russo, segundo rede alemã

A blogueira espanhola María Amelia, de 95 anos, venceu o concurso Best Of Blogs (BOBs), o concurso de blogs da rede de televisão alemã Deutsche Welle, na categoria em espanhol. Na categoria Melhor Blog em Português, o vencedor foi o jornalista Marcelo Tas, com o Blog do Tas, que perdeu a eleição de melhor blog do mundo para o bielorusso Foto-Griffoneurei (algo como fotomania, em português). Veja também: Link - Qual será o melhor blog do Brasil? 'Post Secret' é o melhor blog, segundo Weblogs Awards 2007 Em seu blog, A mis 95, María Amelia publica conselhos e as experiências que vive em Muxía (La Coruña). Ela fascinou o júri de especialistas da premiação anual BOBs. Os membros do júri escolheram o vencedor numa lista entre 10 indicados previamente selecionados pelos internautas. A blogueira se apresenta da seguinte forma em seu blog: "Amigos da internet. Hoje completo 95 anos. Meu nome é María Amelia e meu neto, como é muito mesquinho, me presenteou com um blog". Além de perguntas de visitantes, María Amelia López, que nasceu em Muxía, em 23 de dezembro de 1911, publica fotos e vídeos. Ela se apresenta como uma avó internauta e saúda os colegas da comunidade blogueira. "Estar apaixonada é uma coisa maravilhosa", diz a uma leitora de 18 anos. Em outro post, María Amélia comenta uma mensagem enviada por um argentino de 27 anos, e confessa que a vontade "de ferro" para se manter jovem vem do seu medo da velhice, por ser "feia". A mis 95 deve o prêmio de melhor blog em espanhol tanto aos numerosos fãs que conquistou quanto por ter incentivado outros idosos a experimentar esse meio de comunicação. Na votação popular, María Amelia já tinha conseguido o primeiro lugar, com 25% dos votos. Bestiaria, de Carolina Aguirre, veio em segundo, com 20%, publicando imagens, relatos e fotos de "mulheres fascinantes", em algumas ocasiões metade humanas, metade animais. O prêmio especial da ONG Repórteres sem Fronteiras foi para o tailandês Jotman.com, escrito em inglês. O blog bielo-russo foi o ganhador devido à capacidade de transmitir "com poucas palavras o dia a dia do país, em grande parte isolado dos olhares do exterior", afirmou Christian Gramsch, diretor de programação da Deutsche Welle. Para Xenia Awimova, autora do Foto-Griffaneurei, o blog é uma possibilidade de os jovens mostrarem as suas opiniões, num país onde "não há muitos jornais independentes e plataformas para se expressar". O blog experimental tailandês se tornou conhecido pela cobertura do golpe militar no país, em 2006. Atualmente, dá informações sobre os protestos contra a Junta Militar de Mianmar. Outro premiado foi o blog alemão Behindertenparkplatz, em que uma jornalista que usa cadeira de rodas relata diariamente, com boas doses de humor, seus obstáculos e memórias. Os vencedores da quarta edição foram conhecidos numa cerimônia realizada no Museu da Comunicação de Berlim. As candidaturas nas outras categorias, como melhor blog em russo, inglês, francês, persa, árabe e chinês, entre outros, saíram de 7 mil propostas em 10 idiomas. A votação pela internet durou três semanas. Os prêmios principais foram doados pelas empresas Toshiba, Archos, Terratec, O'Reilly e Sony Ericsson. A DW, principal organizadora, ao lado de associações como a Repórteres sem Fronteiras, destacou o impacto desta quarta edição. Na premiação anterior, o número de contribuições ficou em 5,5 mil. Segundo o site da emissora, o sistema de votação foi atacado por um "hacker". Mas os votos durante o período de ataque foram anulados.