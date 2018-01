Melhor sobremesa: os votos dos comilões Anna Angotti & Demian Ta kahashi Pain perdu - Ici Bistrô Qual é a mágica que transforma um pãozinho em um pudim com gosto de infância? O pain perdu estava levíssimo, úmido, cremoso, com a casquinha dourada, crocante. Pensamos em ir atrás da receita. Mas para que quebrar o encanto de uma das melhores sobremesas de São Paulo? Veja também: Comentários sobre os outros indicados: Pain perdu com purê de pêra - Ici Tortino de banana com sorbet de açaí e mel da amazônia - Emiliano Mille foglie - Fasano Torta de castanha-do-pará com sorvete de whisky - D.O.M Explosão de chocolate - Carlota Chocomoti matcha ice - Kinoshita Pastiera di grano - Marina di Vietri Blog Alhos, passas e maçãs Pain perdu - Ici Bistrô Quem acha vive se perdendo - já dizia Noel Rosa. Pois eu queria achar algo todo dia, só para poder perder... Desde que o perdu em questão fosse esse pão. Ok, ok, o trocadilho foi infame. Mas o pain perdu do Ici é mais que um doce; é um aconchego, que concilia o refinamento do bistrô com o íntimo da família e seu saco de pães amanhecidos. Braulio Pa smanik Mil-folhas - Fasano As folhas fininhas de massa e o creme pâtissier, denso com forte aroma de laranja, fazem a combinação perfeita. Mais que isso, esta sobremesa tem qualidades fundamentais: leveza, visual e doçura no ponto certo! Flávio Siqueira Torta de castanha-do-pará - D.O.M. Tenho a impressão de que Alex Atala se esconde no salão só para observar os comensais comendo esta sobremesa. Salgado e doce e apimentado e... O que dizer de um doce que leva curry na calda de chocolate e uma folha de rúcula? Sim, tem castanha-do-pará, sorvete de uísque e vida inteligente no mundo da gastronomia. Jacques Trefois Moti com chocolate - Kinoshita Fiquei feliz com esta sobremesa fantástica. Vieram três bolinhas de pasta branca, com chocolate preto líquido dentro. Adorei o assemblage da pasta com o chocolate que enche as papilas de prazer. No Japão, moti se faz com recheio de feijão doce. A versão do Kinoshita é ainda melhor. Janaina Fida lgo Pain perdu - Ici Bistrô Crocante por fora, macio por dentro, com um creme inglês leve e aromático e um purê de pera que quebra a doçura - que está longe de ser excessiva. Não fossem os bons modos, lamberia o prato... Luiz Américo Camargo Torta de castanha-do-pará - D.O.M. Nunca fui grande apreciador da pâtisserie do D.O.M. - e o próprio chef Alex Atala já confessou não ser um doceiro de alma. Mas esta sobremesa veio para confundir. Bocuseanamente, é importante que tudo que está no prato seja provado junto. O sorvete de uísque, a torta, a rúcula, o curry... O resultado é ótimo e, curiosamente, trata-se de um doce, digamos, quase salgado. Luiz Horta Pain perdu - Ici Bistrô Digna da rabanada de Andoni Luis e de receber a menção como o de melhor prato do Prêmio, na minha opinião. Leveza e doçura exatas. Neide Rigo Pain perdu - Ici Bistrô É o tipo de sobremesa simples que me atrai. Sem muitos elementos, muita informação. A rabanada de brioche tem textura de um fino pudim, com cobertura crocante e açúcar na medida. O purê de peras ligeiramente destaca a fineza da rabanada. Patrícia Ferraz Mil-folhas - Fasano Uma sobremesa certamente montada na hora, com folhas de massa finas, levíssimas e muito crocantes, intercaladas por gostoso creme pâtissier, com açúcar na medida exata. No fundo do prato, creme inglês com perfume de laranja. Notável. Para mim, a melhor sobremesa da temporada. Roberto Smeral di Tortino de banana - Emiliano Notável o equilíbrio do tortino cremoso, que solta aromas de amêndoa e baunilha. Uma briga sutil com a provocadora acidez do mel de jataí, dádiva nativa. O sorvete de açaí é tão bem realizado que pela primeira vez aprecio esta polpa até adoçada. Já o favo de mel é de Apis e gera um diálogo talvez involuntário, porém interessante. Silvio Giannini Tortino de banana - Emiliano Esta sobremesa é o símbolo de exportação do que o Brasil possui de mais emblemático. É uma "tortura" cremosa, com toque de amendôas, recheada de cubinhos de banana, que chega à mesa quente.