Melhores da Terra: especialistas em SP A Comissão Julgadora do Prêmio Gerdau Melhores da Terra, premiação na área de máquinas e equipamentos agrícolas, iniciou as visitas de avaliação dos inscritos da edição 2010. Fazem parte do roteiro mais de 50 cidades paulistas e 60 propriedades serão visitadas. No total, os avaliadores percorrerão mais de 300 municípios. As visitas fazem parte da avaliação das 33 empresas inscritas na categoria Destaque, que abrange equipamentos lançados há mais de um ano. Site: www.melhoresdaterra.com.br.