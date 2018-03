Membro de quadrilha com policiais é preso em Salto-SP O comerciante Marcelo Athiê, acusado de integrar uma quadrilha formada também por policiais civis que extorquia traficantes internacionais de drogas, foi preso no fim da tarde de sábado, 1, em Salto, na região de Sorocaba (SP). A quadrilha foi alvo da operação Dark Side, da Polícia Federal, que em fevereiro e março deste ano prendeu policiais do Departamento Estadual de Investigações sobre Narcóticos (Denarc) de São Paulo, acusados de desviar drogas apreendidas em flagrantes simulados. Athiê, que funcionava como contato entre os policiais e os traficantes bolivianos, teve a prisão decretada na época, mas estava foragido.