Memória é o fator menos importante Uma placa de vídeo equipada com uma montanha de memória não é garantia de desempenho. Muito pelo contrário. O fator crucial no desempenho de uma placa de vídeo é o processador que a equipa. Chamado GPU (do inglês Graphic Processing Unit, ou unidade de processamento gráfico), ele é a alma da placa de vídeo. É a GPU que garante que os jogos tenham efeitos visuais legais e que agüente rodar os jogos em alta resolução. Sem uma boa GPU, o computador fica extremamente limitado ao rodar jogos e aplicações 3D. Além de parecer uma apresentação de slides, de tão lentos, os games não podem ser rodados em alta resolução e com todos os efeitos gráficos ligados sem uma GPU de qualidade. O mínimo de GPU que uma placa atual deve ter são os modelos Radeon HD 3650 ou GeForce 8600 GT. Existem no mercado vários modelos inferiores a esses, mas é melhor evitá-los. O principal motivo é que os modelos antigos não rodarão a nova safra de jogos, portanto não são um bom investimento. Você vai precisar de uma placa com uma quantidade decente de memória para conseguir rodar os games com o mínimo de qualidade. A quantidade de memória, que hoje em dia não pode ser menos que 256MB, é primordial para que a GPU tenha onde estocar todo o material que processou e que vai usar para construir as imagens da tela. Mas só a memória não faz milagre. Tem muito fabricante de placas de vídeo que economiza muito na hora de colocar uma GPU atual na placa e compensa colocando um monte de memória. O intuito claro é pegar o usuário inexperiente, que considera a memória o principal fator de desempenho. Na verdade, se a memória for de acesso lento, a GPU não vai conseguir aproveitar muito do benefício que ela poderia ocasionar. Memória de vídeo de má qualidade pode sim atrasar todo o sistema. E se a GPU for ultrapassada, você não vai sentir benefício nenhum se tiver muita memória. O slot, o lugar da placa-mãe do computador onde você "espeta" a placa, também é um fator que influencia no desempenho do sistema. Computadores mais antigos contam com um slot chamado AGP (Accelerated Graphics Port, ou porta gráfica acelerada). Quando surgiu, há mais de 10 anos, foi uma verdadeira revolução, pois permitiu que muito mais dados trafegassem entre o processador e a placa de vídeo. Exclusivo para placas de vídeo, o padrão foi sofrendo aprimoramentos, até chegar a seu limite, com transferência de dados a mais de 2 GB/s. O padrão PCI Express é o mais avançado atualmente. Lançado em 2004, está presente em praticamente todos os computadores modernos. O slot pode ser usado para ligar vários tipos de placas de diferentes usos, e quando utilizado para placas de vídeo, permite atualmente um tráfego de dados duas vezes mais rápido que o do slot AGP de 8x. Em breve, a maioria das máquinas do mercado contará com a versão 2.0 do PCI Express, que permitirá o dobro da velocidade atual de transferência de dados. J.A