Mendes admite lentidão nos casos de conflitos fundiários

"É preciso repensar todo o processo judicial direcionado à resolução dos conflitos fundiários rurais e urbanos de modo a torná-lo mais célere e eficaz", disse o presidente do STF, ao instalar o Fórum Nacional para Monitoramento e Resolução dos Conflitos Fundiários. O presidente do STF afirmou que algumas vezes os Poderes Executivo e Judiciário utilizam critérios diferentes quando está em discussão, por exemplo, a demarcação de terras. "Muitas vezes há um divórcio dos critérios do Executivo, ao fixar a propriedade como improdutiva, com os critérios do Judiciário", disse.

Para Mendes, os conflitos de terra fazem com o que o Brasil pareça dois países. "De um lado, a potência emergente a se destacar pelas soluções criativas, pela pujança econômica e amadurecimento político; de outro, situações cotidianas de conflito a remeter a cenários medievais, revelando as profundas desigualdades deste país continental", afirmou. "O Brasil chegou portanto ao século 21 sem ter resolvido um problema com raízes no século 16", disse.