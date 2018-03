Mendes assina convênio para estender auxílio-reclusão

O objetivo do convênio firmado entre Previdência e Justiça é dar maior rapidez ao processo de identificação das pessoas com direito ao seguro. "Esse protocolo visa facilitar a identificação dos beneficiados. O juiz da instrução criminal, seja da Justiça Comum, ou da Justiça Federal, no curso do processo, já vai identificar quem é a companheira ou marido desse preso, quem são seus filhos", explicou o ministro da Previdência.

Perguntado porque essa ampliação do seguro somente agora, véspera de ano eleitoral, José Pimentel respondeu: "O que nós estamos fazendo é cumprir a Constituição. Se os governos anteriores resolveram não cumprir, não é por isso que este governo deve ser chamado de ''eleitoreiro''. O que estamos fazendo é cumprir a Constituição". Segundo ele, a universalização do auxílio aos presos só será possível porque hoje a Previdência, "que antes era considerada como irrecuperável, agora está superavitária".

De acordo com Pimentel, tem direito ao pagamento mesmo quem não contribuiu com a Previdência. Isso se o preso comprovar que seja trabalhador rural, agricultor familiar, pescador artesanal, quilombola ou pertencer a alguma tribo indígena. Nesses casos, o valor do seguro é fixado em um salário mínimo. Já para os trabalhadores urbanos com carteira assinada e também os demais contribuintes, o valor vai do salário que ele recebia até o limite de dois mínimos.