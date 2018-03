Mendes assina portaria para reavaliar situação de presos O presidente do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), Gilmar Mendes, assinou hoje uma portaria na qual definiu que num prazo de um ano deverão ser realizados mutirões em presídios de todo o País para avaliar a situação carcerária dos presos. Em inspeções realizadas até agora no Rio de Janeiro, no Pará, no Piauí e no Maranhão foram encontradas situações irregulares de presos. Eles conseguiram benefícios como libertação e mudança para um regime mais brando de cumprimento de pena.