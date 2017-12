Menina de 1 ano passa a noite perdida em lavoura de soja

Luana foi vista pela última vez às 18 horas de domingo, brincando no quintal de casa, no Jardim Bela Vista, periferia da cidade. Quando anoitecia, os familiares a procuraram para que entrasse e ela tinha desaparecido.

Os pais acionaram a Polícia Militar que pediu ajuda ao Corpo de Bombeiros. As buscas foram suspensas durante a madrugada e retomadas na manhã desta segunda-feira. A criança foi encontrada a dois quilômetros da casa, no meio da plantação de soja, praticamente encoberta pela lavoura. Ela saiu, provavelmente, por um buraco existente no muro da residência. Luana estava molhada, suja e muito assustada. Ela foi levada para exames no Hospital Regional da cidade e permanecia em observação no início da tarde desta segunda.