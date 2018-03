Menina de 3 anos é ferida durante tiroteio no Rio Um tiroteio feriu gravemente uma menina de três anos e assustou na noite de hoje moradores da Tijuca, tradicional bairro de classe média da zona Norte do Rio. O automóvel Palio Weekend no qual a criança trafegava com a mãe e um irmão teria sido confundido com um carro de bandidos em fuga e metralhado pela polícia. A criança foi levada para o Hospital do Andaraí, também na zona Norte. Segundo o plantão da Polícia Militar, o tiroteio ocorreu a poucas quadras da 19ª Delegacia de Polícia, na movimentada rua General Espírito Santo Cardoso, que chegou a ser interditada. Os bandidos teriam fugido a pé para uma favela que fica nas proximidades do local.