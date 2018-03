Menina de 4 anos é baleada dentro de casa em SP Uma menina de 4 anos foi baleada duas vezes na cabeça na tarde de hoje dentro da casa em que mora, em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), os disparos partiram de um revólver calibre 38 que caiu no chão. A menina estava no quarto da residência na companhia do irmão, de 9 anos, no momento do acidente. De acordo com a SSP, em depoimento à polícia, a mãe da menina contou que estava no quintal quando ouviu o garoto gritar. Ela entrou no quarto e viu a filha alvejada no chão. Um vizinho a socorreu para o Hospital de Itapecerica da Serra. A menina acabou sendo transferida para o Hospital de Taboão da Serra. Seu estado é grave. A mãe revelou que o marido dela guardava a arma em uma cômoda no quarto para um amigo. Ele foi indiciado por porte ilegal de arma e omissão de cautela.