Menina de 7 anos é atingida por bala na cabeça no PA Uma menina de 7 anos foi atingida por uma bala perdida ontem à noite, em Belém, no Pará, durante tiroteio entre grupos de traficantes rivais que disputam pontos de venda na região. Segundo a polícia militar, Adriele Laiane Pereira Martins passava pela Travessa 3 de Maio, no bairro Cremação, por volta das 19 horas, quando foi atingida na cabeça. A vítima foi levada para o Pronto-socorro Guamá e transferida para o Hospital Metropolitano. A PM não tem informações sobre o estado de saúde dela. Alan Cleber Peres, de 26 anos, suspeito de ser o autor dos disparos, foi detido em flagrante, quando tentava se esconder no quintal de uma investigadora policial.