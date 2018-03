Menina de 8 anos é ferida por bala perdida no RS Uma menina de 8 anos ficou ferida na noite de ontem após ser atingida por uma bala perdida em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. De acordo com a Brigada Militar (a PM gaúcha) da cidade, a mãe da criança ouviu alguns disparos e logo em seguida a menina, que estava brincando em frente da casa com a irmã, entrou com um ferimento na perna direita. A garota foi levada para o Hospital Universitário e passa bem, segundo a polícia, que desconfia que um homem estivesse dando tiros para o alto na hora do acidente. A polícia já tem pistas do suspeito.