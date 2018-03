Menina de dez meses morre baleada em casa no RS

Uma menina de dez meses morreu a caminho do hospital depois de ser baleada dentro de sua casa, no bairro Vila Jardim, em Porto Alegre (RS), na terça-feira. O tio da criança, um adolescente de 13 anos, foi apontado pelos familiares como autor do tiro. Ele confirmou, contando à polícia que encontrou uma arma sob um sofá e, ao manuseá-la, disparou acidentalmente. A mãe do garoto e avó do bebê estava em outra parte da casa. Ao ouvir o estampido, ela correu para ver o que havia ocorrido e, ao perceber a gravidade da situação, foi para a rua pedir ajuda. Um motorista levou a mulher e o bebê a um hospital, mas a menina chegou sem vida ao atendimento. O adolescente foi encaminhado ao Departamento Estadual para a Criança e Adolescente (Deca).