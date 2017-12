Menina é arremessada de brinquedo em Sales-SP Angélica André de Alcântara, de 7 anos, ficou ferida na noite de sábado, após ser arremessada de um brinquedo em Sales, na região de Catanduva, no interior de São Paulo. Ela teve o maxilar quebrado, além de outras fraturas. Segundo informações da Polícia Militar, o acidente aconteceu num parque de diversões durante a Festa do Peão da cidade. A menina estava em uma das cadeiras do brinquedo, quando a trava de segurança abriu. Ela caiu de uma altura de 3 metros e foi arremessada a 15 metros de distância. Uma outra criança, que estava no mesmo banco, conseguiu se segurar. A garota foi socorrida pela equipe médica da Festa do Peão e levada para o hospital Padre Albino, em Catanduva, devido à gravidade dos ferimentos.