Menina é encontrada morta na zona oeste do Rio

Segundo a Polícia Civil, um tio da menina, que também era seu padrinho, confessou ter cometido o homicídio, durante depoimento à Divisão de Homicídios. Ele foi preso nesta quinta-feira. Há suspeita de que a menina tenha sofrido violência sexual, mas isso só será confirmado após o resultado da perícia.

Segundo a polícia, Maria de Fátima foi batizada no domingo, 4, pelo tio da menina. Ele queria que a menina passasse a morar com ele, mas os pais não permitiram. A família mora há quatro anos no Rio, vinda de Pernambuco.