Menina morre em operação no RJ, denunciam moradores

Moradores da favela da Rocinha, em São Conrado, na zona sul do Rio, denunciaram a morte de uma menina de 11 anos durante uma operação da Polícia Civil com cerca de 200 homens no morro. De acordo com locais, A. M. S. foi baleada em casa. O delegado titular da Coordenadoria de Recursos Especiais (Coare), Rodrigo Oliveira, afirmou que a troca de tiros aconteceu em uma parte da favela diferente daquela apontada como local da morte, e afirmou desconhecer que a menina tenha sido baleada. Dois homens foram presos, segundo os policiais, conhecidos como Tata e Andrezinho, o último apontado como uma das lideranças do tráfico local.